Он пытался перерезать себе горло.





27-летнему капитану была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в реанимационное отделение Полоцкой городской больницы. В настоящее время угрозы жизни военнослужащего нет.





По факту происшествия проинформированы местные органы внутренних дел, следственного комитета и прокуратуры.





Об инциденте сообщает Госпогранкомитет, не указывая, что стало причиной или поводом для попытки суицида молодого офицера.









Кстати, накануне начальник управления информации Минобороны Владимир Макаров сообщил, что в этом году в белорусской армии было три попытки суицида. Речь идет о военных-контрактниках.