Чуть не перерезал горло - офицер пытался покончить с собой в Полоцком погранотряде
Сегодня около 11 часов при попытке самоубийства в своем рабочем кабинете был обнаружен офицер управления Полоцкого погранотряда.
Он пытался перерезать себе горло.
27-летнему капитану была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в реанимационное отделение Полоцкой городской больницы. В настоящее время угрозы жизни военнослужащего нет.
По факту происшествия проинформированы местные органы внутренних дел, следственного комитета и прокуратуры.
Об инциденте сообщает Госпогранкомитет, не указывая, что стало причиной или поводом для попытки суицида молодого офицера.
Кстати, накануне начальник управления информации Минобороны Владимир Макаров сообщил, что в этом году в белорусской армии было три попытки суицида. Речь идет о военных-контрактниках.
"Белорусский партизан"
15:42 09/10/2019