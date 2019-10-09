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Чуть не перерезал горло - офицер пытался покончить с собой в Полоцком погранотряде

Сегодня около 11 часов при попытке самоубийства в своем рабочем кабинете был обнаружен офицер управления Полоцкого погранотряда.

Чуть не перерезал горло - офицер пытался покончить с собой в Полоцком погранотряде
Он пытался перерезать себе горло.

27-летнему капитану была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в реанимационное отделение Полоцкой городской больницы. В настоящее время угрозы жизни военнослужащего нет.

По факту происшествия проинформированы местные органы внутренних дел, следственного комитета и прокуратуры.

Об инциденте сообщает Госпогранкомитет, не указывая, что стало причиной или поводом для попытки суицида молодого офицера.


Кстати, накануне начальник управления информации Минобороны Владимир Макаров сообщил, что в этом году в белорусской армии было три попытки суицида. Речь идет о военных-контрактниках.
"Белорусский партизан"
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