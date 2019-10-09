Анна Северинец: Боюсь, от результатов переписи мы содрогнемся





"Мы не всегда понимаем, что такое для нас белорусский язык"

Боюсь, когда мы узнаем статистические результаты по языковому вопросу, мы содрогнемся. Несмотря на беспрецедентную поддержку белорусского языка в соцсетях, несмотря на усилия организаторов общественных кампаний и акций, боюсь, что результат будет шоковым.





Потому что не менее сильно звучат голоса: «не заставляйте нас лгать во время переписи». При этом люди спокойно и без проблем лгут в переписных листах, не указывая наличие нелегальной работы или неофициальных зарплат (даже вопроса не встает — тут надо лгать, конечно же!).









Многие, боясь мифических налогов на деревья и ягодные кустарники, занижают в ответах количество яблонь и смородины, чтобы как бы чего не вышло — лгут и даже не задумываются. Ведь это свое, кровное, а за кровное можно и покрутить с ответами.





А волонтеры автоматом нажимают «русский», «русский», даже не переспрашивая подписчика, чтобы поскорее закончить это безумное занятие (в Смолевичах, например, на одного волонтера приходится 600 адресов, которые они должны обойти!)





И это еще что. Некоторые переписчики почему-то лгут, что языковых вопросов в переписи вообще нет, и отвечают за человека сами — я видела сообщения и о таких случаях.





И даже тот, кто сознательно указывает белорусский родным языком и языком домашнего общения, зачастую почему-то выбирает на сайте переписной лист по-русски. Скорее всего, просто не задумывается. Ведь мы, в конце концов, не всегда понимаем, что такое для нас белорусский язык.





Раньше, когда мы были школьниками, нам говорили: "Ну как это вы не хотите учить белорусский язык? Это же ваш родной язык! На нем писали Купала и Колас!" Все это звучало неубедительно и не мотивировало ни на грамм.





Но сегодня времена такие, что у белорусского языка появился единственный, зато неопровержимый аргумент, зачем он нам нужен. Любой! В переписи и вне переписи, в мыслях и в общении, в планах и наяву, для взрослых и для детей, вчера и завтра, в храме и в магазине. Потому что язык сегодня — наш единственный аргумент и наш единственный гарант.





"Мы имеем право даже не понимать приказов, отданных на чужом языке"

Президенты и министры, обещая нам независимость и суверенитет, могут обмануть, проявить слабость или оказаться жертвой обстоятельств. Язык — никогда. Если у нас свой язык — на каких же основаниях здесь будут хозяйничать и кого будут здесь защищать чужие вежливые люди?





Чиновники, которые так-сяк, но строят нашу экономическую независимость, в любой момент продадут ваши бизнес-возможности чужакам, если те предложат большие деньги или приставят нож к горлу. Язык — никогда. Невозможно подчинить бизнес, если он ведется на языке, который чужак не понимает.









Люди, вчера присягавшие своей стране, завтра будут посылать наших сыновей в чужие горячие точки. Язык — никогда. Мы имеем право даже не понимать приказов, отданных на чужом языке.





Нет у нас сегодня иной возможности доказать, что мы — это мы, что мы готовы строить свое государство и жить по своим законам, какими бы они ни были.





Мы слабы экономически, мы еще не знаем всех своих ресурсов и возможностей, мы не умеем их использовать, у нас кризисное образование и ужасающие масштабы интеллектуальной эмиграции, да, мы сегодня ничего не можем показать другим, чтобы отстоять свое право на свой путь, свои ошибки, свое стремление и свой темп развития, каким бы он ни был, но чтобы был свой.





У нас сегодня нет ничего совершенного и выразительно белорусского, кроме одного. Кроме языка.





Это хорошо понимают те, кто его уничтожает. О, они сквозь века пронесли это понимание: нет языка — не о чем с ними разговаривать. Отними язык — отдадут свое всё.





Свои натруженные, привычные к работе руки, свои мизерные запросы, свою обязательность в банковских платежах, своих прилежных и воспитанных сыновей и дочерей.





Белорусы — удобный народ. Работают, молчат, много не просят, еще и порядок поддерживают. Лучшей прокладки между империей и заграницей нельзя и придумать.





Нужно только убедить их, что они — меньшие братья. Не дай Бог, не равные. На всех равных ресурсов не хватит. Вот бы еще не выделывались и не писали на нормальных «магазинах» какую-то чушь типа «крама», или как это у них там называется.





Нечего нам противопоставить им, кроме одного бесспорного доказательства: мы — не вы, пока у нас есть свой язык. Язык-мечта, язык-долг, язык-бизнес-план, язык-желание.





Главный учитель сегодня у нас — учитель белорусского языка и литературы, потому что это единственный учитель, который рассказывает нам о нас, а не о них.





Главное учение наше на сегодня — учение своему и ради своего, потому что чужое мы еще кое-как знаем, а свое — вот-вот исчезнет.





И перепись на самом деле — лишь маленький шаг на большом пути к тому государству, в котором мы все мечтаем жить и мечтаем растить детей.









Откройте белорусскоязычный переписной лист. Нажмите в ответах дважды на белорусский. Вспомните, как называются на нашей земле все наши плодовые деревья и ягодные кусты. Начните здороваться дома по-своему.





Сейчас такое время, когда каждый ваш маленький поступок прорастет и даст небывалые плоды.





Да, результаты переписи могут оказаться опасными. Тем более сильнее и упрямее надо быть нам.