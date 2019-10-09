Выживаем как можем? За один день из Беларуси было предпринято 30 тысяч попыток регистрации на "карту поляка"
За один день в Воеводcком управлении в Белостоке было зафиксировано 30 тысяч попыток регистрации через интернет на подачу документов для получения «карты поляка». Все попытки — из Беларуси
Как передает радио «Свабода», информацию об этом опубликовал в фейсбуке журналист и активист польского меньшинства в Беларуси Анджей Почобут. Правда, Почобут говорит о 30 тысячах пытавшихся зарегистрироваться. Но воеводское управление в Белостоке подтверждает 30 тысяч попыток, что не одно и то же.
Пресс-служба подляского воеводы также пояснила, что зарегистрироваться для подачи документов на получение «карты поляка» в воеводском управлении в Белостоке могут только 430 человек в месяц.
«Исходя из данных, полученных от группы информатиков, в день открытия интернет-регистрации 1 октября 2019 года (это всегда первый рабочий день месяца), было зафиксировано около 30 тысяч попыток входа в систему записи на очередь», — пояснили в воеводском управлении.
Журналисту «Свабоды» также пояснили, что воевода в Белостоке является единственным из 16 воевод в Польше, который постановлением правительства начиная с 2017 года наделен правом выдачи и обновления «карты поляка». Пользоваться этой компетенцией подлясского воеводы могут только граждане Республики Беларусь и те, кто в Беларуси имеет статус лица без гражданства.
Регистрация на получение «карты поляка» в воеводском управлении в Белостоке происходит независимо от консульств Польши за рубежом (каждое консульство имеет свою регистрационную систему для подачи заявлений на получение «карты поляка»).
15:02 09/10/2019