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Пьяный полочанин прыгнул с моста

Житель Полоцка прыгнул с моста в Западную Двину.

Инцидент произошел 8 октября около 16.40. Информация в милицию поступила из больницы, куда доставили 41-летнего полочанина. Пытаясь покончить жизнь самоубийством, он прыгнул с моста в реку. 

Медики у него выявили общее переохлаждение, ушиб грудной клетки, резаные раны левого предплечья. Мужчина был пьяным. 

Сейчас полочанин в сознании и находится в реанимации. Ранее он уже предпринимал попытки суицида.

Полоцкий РОВД проводит проверку.
Источник: belta.by
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