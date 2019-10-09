Пьяный полочанин прыгнул с моста
Житель Полоцка прыгнул с моста в Западную Двину.
Инцидент произошел 8 октября около 16.40. Информация в милицию поступила из больницы, куда доставили 41-летнего полочанина. Пытаясь покончить жизнь самоубийством, он прыгнул с моста в реку.
Медики у него выявили общее переохлаждение, ушиб грудной клетки, резаные раны левого предплечья. Мужчина был пьяным.
Сейчас полочанин в сознании и находится в реанимации. Ранее он уже предпринимал попытки суицида.
Полоцкий РОВД проводит проверку.
Источник: belta.by
14:24 09/10/2019