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Молодой поляк не заметил границы и забрел в Беларусь

8 октября в Пружанском районе в непосредственной близости от границы брестские пограничники задержали 18-летнего гражданина Польши.


Молодой человек рассказал, что решил совершить экскурсионную прогулку и даже не мог предположить, что находится на территории другого государства. Оказалось, что юноша потерялся и искал дорогу домой.

За нарушение режима границы ему вынесено предупреждение. В тот же день он был передан польским пограничникам, сообщает Госпогранкомитет.
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