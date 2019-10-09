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Еще одной российской группе не дали выступить в Минске

Виной тому — все тот же «Низкий художественный уровень».

Музыканты из омской рэп-группы «Грот» сообщили о том, что им не выдали гастрольное удостоверение на проведение концерта в Минске. Виной тому — все тот же «Низкий художественный уровень», пишет tut.by.

Напомним, что в 2017 году «Грот» уже выступал в минском клубе «Брюгге». Музыканты планировали дать очередной концерт в столице. Но вчера на странице группы в «ВКонтакте» появился такой пост:


— Минск, в этом году мы, к большому сожалению, к вам не приедем. И в каком именно году у нас теперь получится встретиться — неизвестно. Вслед за Украиной сегодня мы получили запрет на проведение концерта в Беларуси. Официальная причина запрета: «Низкий художественный уровень». Когда в 2011-м мы с минчанами скандировали «перевоспитан будет или н***й депортирован», с художественным уровнем все было в порядке, а теперь мы со своими «любить, не присваивая» и «прощать, не запоминая» совсем художественно пали? Вопрос риторический. Не иметь возможности приехать к своим слушателям — максимально паршивое чувство. Надеемся, что бюрократическое помутнение когда-нибудь отступит и нам с вами позволят встречаться и петь песни. Пока будем держать связь через наушники.
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