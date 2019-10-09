Между тем вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матуленис заявил, что беларусам стоит предоставить визовую поддержку, которые не хотели бы пропустить историческое событие. Ведь получается, что с учетом важности личности Кастуся Калиновского для Беларуси количество участников перезахоронения будет измеряться тысячами.





По этому поводу Матуленис поручил Министерству иностранных дел разработать такую программу. Чтобы не создавать пробок на пограничных переходах, для разгрузки потока могут задействовать пропускные пункты с Латвией и Польшей.









Кстати, по данным «Радые Свабода», тема захороненияостанков Калиновского в Беларуси вообще не поднималась. Литовское правительство в результате консультаций также пришло к выводу, что не рассмотрит просьбу представителей беларуского общества, поскольку не получило официального обращения от высшего руководства страны о перезахоронении останков в Беларуси.



