В Гродно преподаватель подсаживал детей на наркотики
В Гродно задержали преподавателя (он же директор) популярной студии робототехники Robox по адресу улица Карла Маркса, 31, сообщает «Спутник». Информацию подтверждает МВД. Мужчина склонял учеников к употреблению наркотиков.
38-летнего преподавателя задержали в пятницу вечером, прямо на рабочем месте. Там обнаружили марихуану, ее же нашли у гродненца дома. Незадолго до этого о пристратии мужчины к наркотикам узнали не только соседние офисы административного здания, где находится студия, но также родители учеников — некоторые отказались отдавать детей на занятия.
Известно, что преподаватель робостудии предлагал и давал пробовать ученикам от 14 до 16 лет разные психотропы. Какие-то покупались вскладчину в онлайн-магазинах, а подозреваемый забирал их и приносил в студию, что-то мужчина добывал самостоятельно. Предполагают, пострадали как минимум трое подростков, которые могли получать наркотики около года. В день ареста гродненец вместе с одним из парней употреблял марихуану.
По данным «Спутника», в Robox ходят около 200 ребят школьного возраста. У соседей мужчина подозрений не вызывал, хотя на него жаловались за курение в присутствии детей на балконе. Сейчас студия закрыта. Тем временем родители не понимают, как вообще возникла подобная ситуация и почему такой преподаватель получил доступ к работе с детьми.
СК завел уголовное дело по частям второй и третьей статьи 328 УК Беларуси. На данный момент обвиняемого содержат под стражей.
12:32 09/10/2019