В переписи населения в Беларуси уже поучаствовали 1,5 млн человек

Из них через интернет самостоятельно переписались 646 тысяч 600 человек, информирует пресс-служба Национального статистического комитета, передает "Еврорадио"





Перепись населения стартовала 4 октября. За первый день через интернет переписалась 181 тысяча человек. В дальнейшем эта цифра ежедневно уменьшалась.





По домам и квартирам переписчики начнут ходить с 21 октября.



