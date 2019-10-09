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В переписи населения в Беларуси уже поучаствовали 1,5 млн человек

На утро 9 октября в переписи населения приняли участие 1 миллион 544 тысячи 900 человек.

Из них через интернет самостоятельно переписались 646 тысяч 600 человек, информирует пресс-служба Национального статистического комитета, передает "Еврорадио".

Перепись населения стартовала 4 октября. За первый день через интернет переписалась 181 тысяча человек. В дальнейшем эта цифра ежедневно уменьшалась.

По домам и квартирам переписчики начнут ходить с 21 октября.
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