Милиция занялась художником, который в Минске пришёл на выставку голым

Художником Алексеем Кузьмичом, который в Минске пришёл на свою выставку голым, занялась милиция. Он прикрывал половые органы табличкой "Министерство культуры". Кузьмич объяснил, что таким образом протестовал против цензуры со стороны Минкульта.