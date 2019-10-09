Милиция занялась художником, который в Минске пришёл на выставку голым
Художником Алексеем Кузьмичом, который в Минске пришёл на свою выставку голым, занялась милиция. Он прикрывал половые органы табличкой "Министерство культуры". Кузьмич объяснил, что таким образом протестовал против цензуры со стороны Минкульта.
В Национальном центре современного искусства заявили, что Кузьмич "допустил действия, оскорбляющие Министерство культуры". Также они нанесли "значительный ущерб деловой репутации" центра. Милиция должна дать "правовую оценку" акции художника. Национальный центр заявляет, что он к ней не имеет никакого отношения и "резко осуждает любые действия и акции, которые проявляют циничное неуважение к обществу и его государственным институтам", передает "Еврорадио".
11:56 09/10/2019