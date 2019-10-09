Правительство постановило, что повышенные тарифы за услуги теплоснабжения и газоснабжения вступят в силу с 1 мая 2020 года.





Что это означает?





Андрей Стрижак. – С самого начала существования декрета мы видим, что он практически неисполним, – заявил в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» член Совета профсоюза РЭП









По мнению собеседника, цели, которые преследует «декрет о тунеядцах»: увеличить количество занятых в экономике, заставить людей работать – изначально было выполнить невозможно.





– Если говорить о втором пришествии декрета в виде попытки выставить калькуляцию расходов по газу, горячей воде и отоплению, мы сталкиваемся с другими проблемами.





Власти декларируют, что они все контролируют. Но фактически мы видим неспособность претворить волю высшего руководства в жизнь. На месте Александра Григорьевича я был бы очень недоволен таким исходом, который вполне закономерен.









По словам Андрея Стрижака, на примере Декрета №3 мы видим реальное положение дел в нашем государстве.





Не последнюю роль, по мнению собеседника, сыграла избирательная кампания в парламент. Власти явно не с руки, чтобы более 50 000 белорусов получили жировки с высокими тарифами этой осенью.





– Это могло поднять информационную волну. Однако есть и другой момент: новые тарифы для «тунеядцев» начнут действовать с 1 мая – под самые президентские выборы.





Если президентские выборы в 2020 году пройдут до начала отопительного сезона, это вполне логичный ход. Либо декрет будет снова отложен, если выборы будут назначены, например, на осень. Иначе власть опять столкнется с проблемой начала отопительного сезона и отрицательного воздействия на имидж государства, – предупредил Андрей Стрижак.