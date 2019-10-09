Согласно материалам уголовного дела, 20 марта 2019 года студент-второкурсник ГГУ им.Ф.Сорины договорился о встрече с хозяйкой квартиры, у которой он месте с сокурсниками снимал жилье. Парень пообещал привезти ей деньги за проживание.





Встреча состоялась на автостоянке на улице Новополесской города Гомеля, на которую потерпевшая приехала на своём автомобиле. Разговор об оплате проходил в салоне, студент находился на переднем пассажирском сиденье. Неожиданно он нанёс девушке удар ножом в шею. Потерпевшая вышла из автомобиля и побежала в сторону оживленного перекрёстка. Молодой человек догнал девушку и нанёс ей множественные удары ножом.





На призывы девушки о помощи откликнулись прохожие, которые вызвали скорую помощь и милицию. Тем временем молодой человек вернулся к автомобилю потерпевшей, похитил ее сумку и скрылся с места происшествия. В течение короткого промежутка времени он был задержан сотрудниками милиции.









С участием обвиняемого проведены следственные действия. При сборе характеризующего материала установлено, что студент часто пропускал занятия в университете, периодически имел долговые обязательства из-за пристрастия к азартным играм, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.





На основании собранных по делу доказательств молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст .14, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений) и ч. 1 ст. 205 (кража) Уголовного кодекса Республики Беларусь.





В ходе следствия, помимо сбора доказательств, выяснялись причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Гомельским городским отделом Следственного комитета в адрес руководства университета внесено представление об устранении установленных причин и условий. Представление рассмотрено на студенческом собрании экономического факультета с участием следователей и руководства факультета. Сотрудники Следственного комитета также рассказали о мерах уголовной ответственности за совершение некоторых видов преступлений, привели конкретные примеры из следственной практики.