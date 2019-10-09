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Анастасию Заворотнюк перевели в другое медучреждение

Сразу после выписки из Европейского медицинского центра российскую актрису Анастасию Заворотнюк положили в другое учреждение для восстановления тяжелобольных пациентов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что у Заворотнюк развился парез правой части тела. У нее парализовало правую руку, артистка не в состоянии передвигаться самостоятельно. Она проходит эрготерапию, также актрисе назначили специальные водные процедуры.


Утром 8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из московской больницы, в которой она находилась последний месяц. Состояние артистки оценивалось как тяжелое. Ее близкие отказались комментировать здоровье звезды. Один из знакомых Заворотнюк отметил, что выписка «вовсе не означает хороших новостей».

В сентябре сообщалось, что актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. У 48-летней Заворотнюк обнаружили рак мозга
lenta.ru
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