Анастасию Заворотнюк перевели в другое медучреждение

Отмечается, что у Заворотнюк развился парез правой части тела. У нее парализовало правую руку, артистка не в состоянии передвигаться самостоятельно. Она проходит эрготерапию, также актрисе назначили специальные водные процедуры.









Утром 8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из московской больницы, в которой она находилась последний месяц. Состояние артистки оценивалось как тяжелое. Ее близкие отказались комментировать здоровье звезды. Один из знакомых Заворотнюк отметил, что выписка «вовсе не означает хороших новостей».





В сентябре сообщалось, что актриса попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. У 48-летней Заворотнюк обнаружили рак мозга



