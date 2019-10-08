Если ранее еще к 2017 году хотели ввести в строй семь новых станций ( «Слуцкий Гостинец», «Неморшанский сад», «Аэродромная», «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и « Площадь Юбилейная»), то сейчас известно, что до следующего года начнут работать только 4 из них — «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Площадь Юбилейная».





На сегодняшний день отделочные работы заканчивают на «Ковальской Слободе» и на «Вокзальной».





Как рассказали в Мингорисполкоме, новые станции начнут действовать 3 июля 2020 года.