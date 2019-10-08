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Стало известно, когда начнет работать третья ветка минского метрополитена

Уже летом следующего года будет завершено строительство третьей ветки минского метрополитена. Начали ее строить еще зимой 2014 года.

Если ранее еще к 2017 году хотели ввести в строй семь новых станций ( «Слуцкий Гостинец», «Неморшанский сад», «Аэродромная», «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и « Площадь Юбилейная»), то сейчас известно, что до следующего года начнут работать только 4 из них — «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Площадь Юбилейная». 

На сегодняшний день отделочные работы заканчивают на «Ковальской Слободе» и на «Вокзальной».

Как рассказали в Мингорисполкоме, новые станции начнут действовать 3 июля 2020 года.
Ex-press.by
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