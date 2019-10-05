В Витебске получивший маленькую зарплату рабочий избил прораба. Теперь 10 лет может получать еще меньше
В умышленном причинении тяжкого телесного повреждения и принуждение к выполнению обязательств с использованием насилия обвиняют 33-летнего жителя Витебска, побившего прораба за маленькую зарплату.
В конце зимы мужчина устроился в одну из строительных организаций областного центра, однако, получив зарплату за март, остался ей недоволен. 26 апреля, предварительно выпив, он решил прояснить ситуацию с прорабом. В ходе конфликта в бытовке на улице Ленина рабочий нанес своему ровеснику многочисленные побои.
Позже судебно-медицинская экспертиза придет к заключению, что прораб получил тяжкие телесные повреждения. Рабочего арестовали и возбудили в его отношении уголовное дело по части 2 статьи 147 УК и части 3 статьи 384 УК, теперь ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.
Как сообщают "Народные новости Витебска", расследование этого уголовного дела уже завершено и оно передано прокурору для направления в суд.
09:36 09/10/2019