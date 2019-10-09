Нурлан Сабуров о КВН: это «шняга», так как «все беззубо»

Бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о закулисье КВН и особенностях, которые он считает несправедливыми. Своими мыслями он поделился в интервью Юрию Дудю, выпуск доступен на YouTube.





«Представь, чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег. У вас форма одинаковая должна быть», — отметил он. По мнению юмориста, современный КВН — это «шняга», так как «все беззубо».









По словам Сабурова, оценки ставит жюри, но люди, которые там сидят, «какие-то непонятные зачастую». «Потом все эти деньги понятно кому уходят. Ты думаешь, а зачем я тут? Ты тратишь деньги, чтобы рассмешить людей? По мне это странно. Возможно, я ошибаюсь», — заключил стендапер. Он согласился с утверждением Дудя, что должно быть наоборот — ты смешишь людей и на этом зарабатываешь.





Под взносами Сабуров, вероятно, подразумевал плату, которую коллективы платят региональным лигам, организующим игры и отбор команд. В 2018 году этот взнос составлял в среднем 25 тысяч рублей за игру, говорил участник команды «Сборная Батайска «Малая Земля» Александр Романов. Как писала «Комсомольская правда», по некоторым оценкам, за один сезон лиги КВН могут собирать 220 — 260 тысяч долларов в качестве взносов.





Сабуров увлекся КВН в старших классах, выступал за школьную команду и участвовал в Высшей казахстанской лиге. После переехал в Екатеринбург и стал учиться в Уральском федеральном университете. Продолжил играть в КВН, выступая за университетскую команду. В настоящее время Сабуров является резидентом шоу Stand Up на ТНТ и участником YouTube-шоу «Что было дальше?»





В сентябре 2019 года новым владельцем «Клуба веселых и находчивых» стал Александр Масляков-младший. Его доля в творческом объединении «АМиК» («Александр Масляков и Компания») составляет 50 процентов. Ранее 51 процент компании принадлежал старшему Маслякову. Теперь это лишь 25,5 процентов.