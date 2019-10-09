Кроссовки Adidas перепродают за $50 тысяч. Три дня назад они стоили $120
Редкие кроссовки Adidas, которые несколько дней назад продали, чтобы собрать деньги на благотворительность, теперь перепродают в интернете в сотни раз дороже.
Лимитированная линейка кроссовок Blackburn Spezials была разработана Гэри Аспденом, одним из ведущих дизайнеров Adidas.
В рамках выставки, которая прошла в городе Блэкберн в прошлую пятницу, 200 пар этой обуви были проданы по 100 фунтов стерлингов за каждую (примерно $ 120). Вырученные средства пошли на благотворительность - в частности, на помощь приюту для бездомных.
С тех пор прошло всего несколько дней, и теперь немалое количество кроссовок Blackburn Spezials перепродаются на cайт eBay.
Некоторые - скромные - продавцы просят за них почти 1000 долларов, тогда как другие - к 50000.
На выставку, где продавались Blackburn Spezials, съехались фанаты кроссовок со всей Великобритании, а также из других стран: в частности, из Австралии, Бельгии, Германии и Нидерландов.
Некоторые из них в течение нескольких дней жили в палатках неподалеку от места, где проходила выставка.
Как сообщает украинская служба ВВС, на том же мероприятии также представлены кроссовки, подписанные известными музыкантами - рэппером Snoop Dogg и экс-лидерамы групп Oasis и The Stone Roses.
08:51 09/10/2019