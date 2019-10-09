Почему белорусы не хотят пускать в дом переписчиков?

— Ничего я им не расскажу. Придут переписчики – не открою. Надо мне, чтобы потом против меня это использовали, — подслушала в троллейбусе разговор мужчин средних лет журналист Завтра твоей страны.





Похожие мысли высказывают пользователи форумов и социальных сетей. Главный страх в том, что предоставленную во время переписи информацию могут передать другим государственным органам (налоговой, КГБ, милиции) и использовать против граждан.





Каких масштабов достигло недоверие населения к госорганам и как это изменить — об этом социолог Елена Артёменко и политический обозреватель Александр Класковский.

Белорусы не особо доверяют чиновникам

— Я бы разделяла недоверие к государственным институтам и опасения за сохранность личных данных. Относительно личных данных тревога есть, в том числе, из-за новизны этой темы. С другой стороны, стоило бы опасаться скорее того, что личные данные станут доступны мошенникам, нежели органам внутренних дел или госуправления, и задаваться вопросом о механизмах защиты, — отмечает социолог Елена Артёменко.









Эксперт считает, у большинства белорусов нет причин бояться, что какие-то сведения о них известны правоохранительным органам и налоговой.





— У нас не такой уж большой сектор серой экономики и достаточно низкий уровень преступности, — считает социолог.





Перепись населения вызывает повышенное внимание и настороженность в силу того, что она проводится достаточно редко, отмечает политический обозреватель Александр Класковский. В то же время фобии нежелающих участвовать в ней несколько преувеличены.





В эпоху социальных сетей люди сами «сливают» гораздо больше личной информации, чем предоставят Белстату. Это и фотографии, которые могут вызвать у налоговых органов вопрос, откуда у безработного деньги на такой отдых, и публикация личной информации — она каким-то образом может быть использована, в том числе госорганами.





— На этом фоне перепись выглядит достаточно безобидно. Стоит задуматься о своей безопасности в цифровом мире, — считает эксперт.

В то же время опасения части населения подтверждает тот невысокий уровень доверия государственным институтам, который неоднократно показывали результаты различных опросов. Одним из последних было социологическое исследование 2018 года «Гражданское общество в Беларуси: доверие и участие населения, особенности взаимодействия с государством», из которого следует, что больше половины граждан не доверяют местным органам власти и министерствам.

Источник: исследование «Гражданское общество в Беларуси: доверие и участие населения, особенности взаимодействия с государством»





Эта тенденция прослеживается и в исследовании «Потенциал солидарности в белорусском обществе» Центра европейской трансформации и Белорусского института стратегических исследований, проведенном в 2015 году.





— Социологи часто операционализируют доверие как готовность обратиться в сложной жизненной ситуации: по результатам этого исследования к семье бы обращались 82% белорусов, к коллегам и знакомым − 39%, а к милиции − 27%. Это не такой уж низкий процент, по сравнению с местными (14%) и центральными (5%) властями, — отмечает Елена Артёменко.





Александр Класковский низкий уровень доверия государственным институтам объясняет общей политикой властей по отношению к населению.





— Государство в одностороннем порядке урезает свои обязательства и социальные гарантии, действует по принципу «крутитесь сами». К тому же Беларусь — это классическое полицейское государство, которое через своих чиновников (и в погонах, и гражданских) довольно бесцеремонно влезает в личную жизнь человека и не всегда при этом придерживается буквы закона, − говорит эксперт.













Усиливает недовольство и сомнения еще и социальное расслоение, которое порой выстраивается не естественным путем, а через нечестные механизмы, связи и коррупцию.





— Мы видим «царские села», как раз за разом ловят высокопоставленных коррупционеров, в то время как в депрессивных регионах люди не могут найти работу хотя бы за 300-400 рублей, — добавляет Александр Класковский.

Отношение людей для власти – не новость

В то же время руководство страны знает о реальной картине и низкой степени доверия к госинститутам. Даже если власти увидят в отчетности переписчиков, что об этом думает население, это не станет для них откровением.





— Не думаю, что там так уж поразятся, посыплют голову пеплом и побегут извиняться перед широкими народными массами, — говорит Александр Класковский.









Эксперт считает, что рано надеяться на позитивные изменения, поскольку система сама по себе не демократична. Да и чиновники чувствуют ответственность не перед народом, а перед главой государства.





— Да, Александр Лукашенко сейчас призывает чиновников быть более внимательными, отбросить черствость, идти к людям, восстанавливать справедливость. Но во многом это предвыборный пиар. Решено разыгрывать карту справедливости, потому что нет денег на существенное повышение зарплат и других благ, — считает политический обозреватель.





Елена Артёменко подчеркивает: укрепление доверия – это долгий процесс, в котором важна предсказуемость действий властей, соблюдение всех принципов правового государства и внимание институтов к мнению людей.





— А у нас закон об обращениях есть и формально процедуры соблюдаются, но реальное решение вопросов зависит от воли чиновников, — отмечает социолог.





Сделать государство более гуманным, повернуть власть и чиновников лицом к народу возможно с помощью экономических и политических реформ.





− Экономические потому, что сегодня экономика в основном казенная и работает она из-под кнута, политические – чтобы раскрепощать инициативу, в том числе политическую, чтобы люди чувствовали себя не подданными, а гражданами, когда они могли бы контролировать вертикаль, силовые структуры, — считает Александр Класковский.



