У Сатурна обнаружили 20 новых спутников. Что это значит?





20 новых спутников Сатурна обнаружила команда астрономов с помощью наземного телескопа Субару в обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях.





Диаметр обнаруженных тел - около пяти километров. 17 из них движутся по ретроградной орбите, то есть против направления вращения планеты.





Остальные три движутся по прямой орбите, т.е. в направлении вращения планеты. Два из них обходят вокруг Сатурна примерно за два земных года. Период обращения третьего - более трех лет.





Период обращения ретроградных спутников также составляет более трех лет. При этом один из них признан самым удаленным от планеты спутником Сатурна.





Остатки крупных небесных тел





"Изучив орбиты этих спутников, мы сможем больше понять об из происхождении и об условиях, в которых возникла планета", - говорит руководивший наблюдениями астроном Скотт Шеппард из Института Карнеги в Вашингтоне.









С конца 1990-х годов планетой с наибольшим количеством спутников считался Юпитер, пояснил Шеппард в разговоре с Би-би-си





Наиболее удаленные от планеты новые спутники сгруппированы в три кластера на основе наклона их орбит по отношению к планете.





Астрономы считают, что часть новых спутников - это остатки по меньшей мере трех крупных небесных тел, разбитых на куски столкновениями с другими спутниками или с внешними объектами, например с астероидами.





"У этих спутников достаточно сильный наклон орбиты по отношению к Сатурну, и они довольно удалены от планеты, так что мы не думаем, что они сформировались одновременно с планетой. Мы считаем, что они в какой-то момент попали в ее орбиту. Сегодня, если мимо будет пролетать астероид, планета не сможет его захватить, потому что не сможет рассеять его энергию", - говорит Шеппард.





Однако на заре жизни Солнечной системы, когда Сатурн только формировался, планету окружало плотное облако газа и пыли. Оно помогало рассеять энергию проходивших рядом объектов. В большинстве случаев эти объекты притягивались к планете и становились ее частью, говорит астроном.





"Мы считаем, что эти новые спутники взаимодействовали с облаком газа и пыли. Это были астероиды или кометы, которые пролетали неподалеку", - объясняет Шеппард.





"Большинство о ектов начинали приближаться к планете по спиральной орбите, и в итоге становились ее частью. Но эти объекты, мы думаем, попали в орбиту как раз тогда, когда облако газа и пыли начало рассеиваться. Они начали двигаться по орбите вокруг планеты, не приближаясь к ней. Мы думаем, это последние остатки небесных тел, сформировавших Сатурн", - говорит астроном.





Телескоп и алгоритмы расчета





Обнаружить спутники удалось, применив новые алгоритмы расчета к данным, собранным с помощью телескопа Субару. С их помощью ученые смогли связать известные орбиты с ранее открытыми потенциальными спутниками Сатурна.





"Мы догадывались, что это могут быть луны Сатурна, но не могли полностью представить их орбиты, чтобы это подтвердить", - говорит Шеппард. - С помощью новых расчетных мощностей, я смог связать эти 20 объектов, которые мы считали спутниками, и определить их орбиты".





В составе команды астрономов, кроме доктора Шеппарда, работали Дэвид Джуэтт из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса и Яе Клейна из Гавайского университета.





По словам Шеппарда, у Сатурна, вероятно, есть еще множество спутников, о которых мы не знаем. Но астрономам нужны более мощные телескопы, чтобы обнаружить более мелкие спутники, диаметр которых составляет около километра.





Астрономы объявили конкурс на лучшее название для новых лун Сатурна. В соответствии с названиями кластеров, по которым они сгруппированы, спутники должны быть названы в честь гигантов из нордической, галльской или инуитской мифологии.