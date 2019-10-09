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Не чокаясь. Шотландцы выпустили виски в съедобных капсулах

Бренд виски The Glenlivet из Шотландии представил коллекцию скотча, которую упаковали в съедобные капсулы вместо бутылок. Об этом сообщает Форбс.



«Никакого льда, стирера, стакана. Мы пересматриваем то, как можно наслаждаться виски», — написала компания в твиттере. Капсулы нужно только раскусить: упаковка взорвется и из нее выльется 23 миллилитра виски.

В линейку Capsule Collection вошли три напитка: с цитрусовым, древесным и пряным вкусами. Оболочки для виски создала из водорослей компания Notpla: она производит такие упаковки для воды, соков и других напитков.

Компания называет новую коллекцию «коктейлями без стакана» и обещает ощущение «взрыва вкуса». 


Пользователи соцсетей раскритиковали новшество. Они отметили, что виски в капсулах невозможно разбавить водой и вообще, его принято пить маленькими глотками.
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