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С начала этого года в белорусской армии три человека покончили жизнь самоубийством

Во всех трех случаях причиной суицида стали причины личного характера. Об этом заявил начальник управления информации Министерства обороны Владимир Макаров во время стрима в Instagram.

По его словам, суициды совершили военнослужащие-контрактники. Макаров подчеркнул, что все самоубийства были вызваны «исключительно личными переживаниями» и не связаны с прохождением военной службы.

— Я бы мог озвучить причины по каждому случаю в этом году, но не буду. Вот в прошлом году, например, 27-летний мужик — ну кто мог над ним издеваться? Там были гигантские банковские долги и очень непростая семейная ситуация, — рассказал представитель Минобороны.

При этом Владимир Макаров привел в пример 1995 год, когда в белорусской армии было зафиксировано 42 самоубийства.

Напомним, 3 июня стало известно о самоубийстве военнослужащего-контрактника в 11-й механизированной бригаде в Слониме. 2 июля — о суициде 20-летнего военнослужащего-контрактника в Гродно.
TUT.by
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