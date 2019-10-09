По его словам, суициды совершили военнослужащие-контрактники. Макаров подчеркнул, что все самоубийства были вызваны «исключительно личными переживаниями» и не связаны с прохождением военной службы.





— Я бы мог озвучить причины по каждому случаю в этом году, но не буду. Вот в прошлом году, например, 27-летний мужик — ну кто мог над ним издеваться? Там были гигантские банковские долги и очень непростая семейная ситуация, — рассказал представитель Минобороны.





При этом Владимир Макаров привел в пример 1995 год, когда в белорусской армии было зафиксировано 42 самоубийства.





Напомним, 3 июня стало известно о самоубийстве военнослужащего-контрактника в 11-й механизированной бригаде в Слониме. 2 июля — о суициде 20-летнего военнослужащего-контрактника в Гродно.



