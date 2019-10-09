Ученые выяснили, почему мужчины изменяют

Мужчины, у которых возникают проблемы на работе, значительно чаще лгут своим женам. К такому выводу пришли ученые, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Психологи нашли профили мужчин разных профессий на сайте знакомств для женатых людей. Специалисты рассмотрели страницы полицейских и финансовых консультантов, а также изучили информацию о дисциплинарных взысканиях этих мужчин.

Затем эксперты сравнили их с представителями тех же профессий, у которых не было проблем с начальством, пишет korrespondent.net









Оказалось, что те, кто совершал проступки на работе, в два раза чаще оплачивали счет на сайте знакомств для женатых. Психологи объяснили это тем, что поведение людей на работе тесно связано с их поведением в личной жизни.



