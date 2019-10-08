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Операция для сына, перевод для жены. Витеблянин выманивал деньги у людей и не возвращал их

Витеблянин более трех лет входил в доверие к жителям города и области и под различными предлогами выманивал деньги, которые потом не возвращал. Подробности дела сообщает Следственный комитет.

«Мужчина придумывал предлоги для завладения деньгами граждан: операция для сына, перевод денег жене для оформления документов, тяжелое материальное положение. Он обещал впоследствии вернуть их в полном объеме. Кроме того, для помощи обвиняемому люди организовывали сбор денежных средств в виде добровольных пожертвований, которыми он воспользовался по своему усмотрению», — рассказали в СК.

Так мужчина действовал с марта 2015 года по декабрь 2018 года. В этот период он имел постоянные источники доходов, получал заработную плату. Кроме того, витеблянин получал международные денежные переводы в иностранной валюте и выигрыши в игорных заведениях, отмечают в ведомстве.


Деньги, в том числе и полученные от потерпевших, мужчина тратил на приобретение мобильных телефонов, в игорных заведениях, а также на другие личные нужды.

Потерпевшими признаны восемь человек. Общий ущерб составил более 1750 белорусских рублей.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевших и свидетелей. На имущество обвиняемого наложен арест. Действия мужчины квалифицированы следователями по ч. 1, 2 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное повторно). Он заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Источник: TUT.BY
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