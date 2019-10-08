Могилевчанка Галина Мартынова отправила в горисполком письмо с подписями — предложила назвать пешеходную зону и мост «Бульвар Галиной любви». Топонимическая комиссия при горисполкоме решила, что идея, конечно, оригинальная и романтическая, но нет.









Отрицательно ответили и на просьбу ветеранов труда Могилевского отделения Белорусской железной дороги, которые предлагали дать мосту имя Петра Машерова. Комиссия решила, что, во-первых, объект никак не связан с этим государственным деятелем, который посещал Могилев. Во-вторых, даже после ремонта мост слишком скромен для того, чтобы ему было присвоено имя Петра Машерова.





В итоге решили оставить путепроводу народное название — Горбатый мост. Во-первых, все привыкли и знают, где он находится. Во-вторых, это может стать туристической «фишкой».