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Завтра в Беларуси ожидается до +15 градусов

На территории страны сохранится облачная погода.

На территории Беларуси 9 октября будет немного теплее, однако во всех регионах пройдут дожди, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.


На территории страны сохранится облачная погода, на протяжении суток прогнозируется высокая вероятность осадков — от 70 до 90 %. Ожидается порывистый ветер, до 14 м/с.

Днем воздух прогреется в Витебске, Могилеве и Гомеле до +11 °C, в Гродно — до +12… +14 °C, в Бресте — до 15 тепла.
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