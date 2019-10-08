СК: двухмесячную малышку в Бресте убила мать
Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела об убийстве младенца в Бресте.
Как сообщалось ранее, 15 мая текущего года из учреждения здравоохранения была выписана 28-летняя женщина, родившая 17 марта дочь, при этом местонахождение ребенка было неизвестно.
С учетом пояснений женщины следственно-оперативная группа провела осмотр части водоема и береговой линии города. Вскоре сотрудниками милиции на берегу водоема было обнаружено тело ребенка, завернутое в простынь.
Согласно материалам уголовного дела, 10 мая женщина, не желая исполнять родительские обязанности, находясь в квартире своего знакомого, перекрыла дыхательные пути девочки, в результате чего она скончалась.
После этого, желая скрыть совершенное преступление, спрятала тело ребенка в яме на берегу водоема.
Женщине предъявлено обвинение в убийстве заведомого малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии (п.2 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса). К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Источник:
17:02 08/10/2019