



Как рассказал в программе «#Бурбалкi» политик Анатолий Лебедько, сотрудников налоговой инспекции обязали ездить по полям и контролировать, кто кому вспахивает землю, собирает картофель и выполняет другие сельхозработы. За оказание таких услуг установлены ставки, которые человек должен заплатить. Он привел в пример Брестскую область, где размер такой ставки составляет 20-30 рублей.





— Я сейчас готовлю бумагу в налоговую инспекцию: а проверят ли наши налоговики Марию Василевич, которая собирала арбузы у Александра Лукашенко? — заявил Лебедько.





Экономист Ярослав Романчук подсчитал: для того, чтобы содрать с человека 20 рублей за сельхозработы на чужом участке, государство тратит в 7 раз больше — на то, чтобы снарядить на поле налоговика.





— Где логика? ...Получается, каждого тимуровца, который помог поколоть дрова, нужно обложить налогом. И мы так дойдем до абсурда! — считает эксперт.





Романчук заметил, что китайцы освободили от всех налогов людей, получающих меньше 750 долларов, и предложил Марии Василевич включить в свою предвыборную программу пункт, который поддержат все домашние хозяйства: доходы до 700 долларов в месяц не облагаются никакими налогами.





Анатолий Лебедько, в свою очередь, предлагает «Мисс Беларусь», как потенциальному кандидату в депутаты, пообещать избирателям, что все смогут убирать картофель и арбузы во всех городах и весях и ничего за это не платить.