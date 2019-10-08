Это предусмотрено постановлением правительства №682 от 7 октября 2019 года, сообщил журналистам первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович.





"Срок введения оплаты услуг теплоснабжения, газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов по таким ценам (тарифам) переносится на 1 мая 2020 года", - сказал Андрей Лобович.





Такое решение принято в целях недопущения необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам.





Сведения для формирования базы граждан, не занятых в экономике, поступают почти из 50 источников. В этой связи необходимо обеспечить проведение дополнительных мероприятий по актуализации сведений, содержащихся в ведомственных информационных ресурсах.





Напомним, по полным тарифам "тунеядцы" возмещают горячее водоснабжение с 1 января 2019 года, а газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение - должны были с 1 октября этого года.