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Испугались бунта? Срок платы за тепло для "тунеядцев" переносится на май

Срок оплаты услуг ЖКХ (тепло и газ) по полным тарифам для "трудоспособных граждан, не занятых в экономике", переносится на 1 мая 2020 года

Испугались бунта? Срок платы за тепло для "тунеядцев" переносится на май
Это предусмотрено постановлением правительства №682 от 7 октября 2019 года, сообщил журналистам первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович.

"Срок введения оплаты услуг теплоснабжения, газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов по таким ценам (тарифам) переносится на 1 мая 2020 года", - сказал Андрей Лобович.

Такое решение принято в целях недопущения необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам.

Сведения для формирования базы граждан, не занятых в экономике, поступают почти из 50 источников. В этой связи необходимо обеспечить проведение дополнительных мероприятий по актуализации сведений, содержащихся в ведомственных информационных ресурсах.

Напомним, по полным тарифам "тунеядцы" возмещают горячее водоснабжение с 1 января 2019 года, а газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и теплоснабжение - должны были с 1 октября этого года.
Источник: belta.by
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