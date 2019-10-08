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Нобеля по физике дали за исследования в космологии и открытие экзопланеты

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике. Награда присуждена Джеймсу Пиблсу, Мишелю Майору и Дидье Кело.

Половину премии получит Пиблс «за теоретические исследования в космологии», вторую — Майор и Кело «за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды»


Нобелевскую неделю в понедельник, 7 октября, традиционно открыло объявление лауреатов премии по медицине и физиологии. Награду присудили Уильяму Келину, Питеру Рэтклиффу и Греггу Семенза за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода.

Торжественная церемония вручения премии пройдет 10 декабря в день смерти Альфреда Нобеля.
Источник: meduza.io
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