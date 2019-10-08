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Ольшанцы опять отличились: "бесправник" пытался уйти от ГАИ… "задним ходом"

5 октября в 18:15 в Ольшанах экипаж ГАИ обратил внимание на двигающийся без регистрационных знаков с затонированными стеклами автомобиль «Форд Скорпио»

Для остановки транспортного средства сотрудники включили проблесковые маячки красного и синего цветов и использовали сигнальное громкоговорящее устройство. Однако водитель проигнорировал требования милиционеров и попытался скрыться, включив заднюю передачу. 


Автолюбитель проехал несколько перекрестков задним ходом, а на очередном был заблокирован служебным автомобилем.

Водителем оказался местный житель 2000 года рождения. В этом году его лишили права управления за езду в нетрезвом состоянии.

В отношении ольшанца составили административные протоколы, в том числе за управление автомобилем без права управления повторно в течение года, за неповиновение сотрудникам милиции.


7 октября суд Столинского района рассмотрел административные дела и вынес постановление о наложении административного взыскания в виде ареста сроком на 3 суток. 

Сейчас водитель отбывает административный арест в ИВС Столинского РОВД, сообщает МВД.
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