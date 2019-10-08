Владимир Пугач: Хочу детей и открыт для предложений!

2 ноября «J:Морс» даст концерт в Минске, посвященный 20-летию группы, а накануне с Владимиром Пугачем поговорила " Комсомолка ".





- Володя, в начале своей музыкальной карьеры ты спел: «Подожди немного, все таблоиды напишут о нас». Сбылось пророчество?





- Ну и где у нас таблоиды? «Комсомолка» - единственная более-менее желтая пресса, с которой я общаюсь (смеется). Если честно, не очень комфортно себя чувствую, когда из меня пытаются вытянуть подробности личной жизни. Но иногда на меня находит, и я могу раскрыть душу даже малознакомому человеку.





- И при этом ты как-то рассказывал, что можешь психануть и выбросить телевизор из окна.





- Телевизор не выбрасывал, но однажды от злости опрокинул холодильник. Разбивал мобильные телефоны о стену - было такое. Но в последние 3 - 4 года я в принципе перестал психовать. Очень спокойная ровная жизнь у меня.









- Но ведь хорошие песни получаются только в состоянии душевных потрясений?





- Я не выявил такой закономерности. Я сочиняю, когда тихая грусть или радость. В моменты крайних эмоциональных состояний тебе не до песен. Равно как и когда полный эмоциональный штиль.





- А многие говорят, что хиты - это чистая математика.





- Не без этого, так сочиняют те же шведские авторы, которые пишут весь евроденс, при этом ничуть не умаляю их талант. Но у меня по-разному бывает. Песню «Не умирай» я писал год, а «Жывi» - всего три минуты. И какая тут закономерность - не поймешь.





Иногда вкладываешь в песню всю душу, а она становится проходной. А бывает, левой ногой что-то пишешь во сне - и оно работает. При этом мне еще ни разу не удалось угадать, какая песня выстрелит, а какая - нет.









- У тебя правда записано 240 песен?





- Думаю, что больше. А в столе? С десяток. Это фразы, идеи, фрагменты музыки и текстов. Мы сейчас активно пишем альбом, и то, что лежит как материал, в ближайшее время превратится в песни.





- Продавал ли ты песни вместе с авторскими правами?





- Да, было. В Украину, для женского вокала. А потом одну песню выкупил назад. Она называется «Дождем», мы ее поем уже лет десять.





- Твоя дочь Ольга (дочь бывшей жены Владимира, которую он удочерил. - Ред.) сняла недавно очень теплый клип на песню «Нравится»…





- Я до последнего переживал, получится ли. Хотя она училась в университете визуальному искусству, так что это ее профессия. Просто у нее не было опыта, это впервые. И я очень доволен.













- Знаю, что у вас с Ольгой прекрасные отношения. Но для меня всегда было загадкой: ее биологический отец вообще как-то проявляет себя? Ведь он тоже живет в Минске.





- Я с ним не знаком, так что не знаю, что он за человек. Но они с Олей общаются, наверное. Мы с ней никогда не обсуждаем эту тему. Нравится ли ей, хватает ли ей, уже взрослой барышне, такого общения - меня это не касается. Знаю, что я для нее важен, и она знает, что я ее люблю. И это облако нашего общения занимает все пространство.





- Хотел бы ты своих детей?





- Хотел бы. Но не хочу жениться, вот такой сейчас период. Я интроверт и люблю быть один, но этого ощущения одиночества у меня уже с избытком. Так что я открыт для предложений (смеется).





- Если бы тебе сказали, что у тебя есть ребенок, о котором ты не знаешь, ты бы удивился?





- Блин… Я бы попытался это проверить, восстанавливал в памяти, что там была за история. Но ее вероятность близка к нулю.





- Сколько переиграло в «J:Морс» человек?





- Я не подсчитывал, около 15.





- Ты помнишь ваш самый первый концерт?





- Да, он состоялся в Новополоцке. А в Минске мы играли первый наш концерт в ДК Тракторного завода, по билетам там было максимум 12 человек, причем все это наши друзья. Но тогда я работал юристом, и музыка была скорее хобби.









- Как думаешь, твой сольник на «Динамо» еще впереди?





- Если оценивать сегодняшнюю ситуацию, это невозможно. А что будет послезавтра - не знаю. Может, я запишу мировой хит и спою дуэтом с Дженнифер Лопес. Кто знает!













Кстати, «J:Морс» с программой «20 лет - полет норм!» выступит в Минске 2 ноября.

Минский концерт - первый в туре, а вообще в рамках 20-летнего юбилея «морсы» выступят в 11 городах, в том числе и за пределами Беларуси.