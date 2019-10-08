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Невероятно! Более миллиона белорусов уже переписались

По состоянию на 11:30 8 октября 1 176,8 тыс. человек приняли участие в переписи населения, 546,5 тыс. из них переписались в Сети

Напомним, пройти процедуру можно тремя способами. Самый быстрый из них — заполнить анкету на сайтах www.census.by или www.перепись.бел. Сделать это можно до 18 октября.

До 30 октября также есть возможность переписаться на стационарных участках, адреса которых опубликованы на сайте Главного статистического управления города Минска.

С 21 октября переписчики проведут устные опросы по месту жительства граждан.
Источник: Минск-Новости
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