Наша история: 80 лет назад под Пинском убили экс-премьера БНР

Он стоял у истоков белорусской государственности, входил в руководство Белорусской Народной Республики, в 1918 – 1919 годах представлял интересы Беларуси в Украине, Германии и Польше.





Роман Скирмунт был одним из 9 детей у своих родителей. Юность он посвятил учебе — окончил Рижскую классическую гимназию, изучал юриспруденцию в Варшавском университете, затем постигал философию в университете в Вене. Хорошее классическое образование сделало его человеком широкого кругозора, гибкого ума и дало адекватное восприятие действительности.





«Я сам уроженец белорусского Полесья, потомок литовской семьи, с древних времен, испокон веков осевшей в этом крае, и мои предки до 17 века пользовались белорусским языком как домашним… Простой мужик», - писал Скирмунт о своих корнях.





В 1907-1917 годах Скирмунт был заместителем Президента минского Общества сельского хозяйства, являлся депутатом 1-й Государственной думы России, членом Государственного Совета Российской империи.





В 1915-1917 годах возглавлял Белорусский национальный комитет в Минске, был членом Минского белорусского народного представительства. В 1918-м работал в комитете подготовки первого Общебелорусского съезда. Был членом Рады и Премьер-министром Белорусской Народной Республики.





«Политике он был предан телом и душой, не жалел для нее ни физических, ни моральных трудов. Человек, бесспорно, с большой духовной культурой, широким мировоззрением, Скирмунт принадлежал в те времена к группе тех редких помещиков Беларуси, для которых белорусский крестьянин был ближе за крестьянина...





Выступления Скирмунта на белорусских собраниях выделялись и содержанием и формой. Они были всегда высокопатриотические, исходя из белорусской точки зрения и даже просто революционные, что вызывало у присутствующих бурю восхищений», - писал религиозный деятель Беларуси Винцент Годлевский.









После разгрома БНР и раздела Беларуси по Рижскому договору Роман Скирмунт жил в своём имении в Поречье, тогда на территории Польши. Помогал издателям белорусской прессы. В 1930-1935 годах был сенатором польского Сойма.





7 октября 1939 года, вскоре после "объединения" Беларуси, он был убит большевиками в своем имении в Поречье.





В селе Поречье, на окраине парка, созданного Скирмунтом, находится сразу две могилы. Дело в том, что Скирмунта расстреляли недалеко от села по дороге в Пинск, там же убийцы – местные приверженцы большевиков - прикопали тело.





Благодарные крестьяне, не сумевшие спасти жизнь пану, перевезли тело в парк и похоронили. На месте погребения поставили массивный деревянный крест. Он в поваленном виде сохранился до начала 1990-х годов. Остатки деревянного креста убрали и установили металлический крест, он сохранился до сих пор.



