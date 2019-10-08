Выяснилось, что отец решил научить сына ездить на авто и посадил его за руль. Сам отец мальчика сидел рядом — на переднем пассажирском сиденье, пишет euroradio.fm





На мужчину составили административный протокол за передачу права управления лицу, не имеющего права управления транспортным средством. Материалы переданы для дальнейшего рассмотрения в инспекцию по делам несовершеннолетних.





ГАИ напоминает, что обучать вождению в реальных условиях может только сертифицированный инструктор.



