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Отец не имеет права обучать вождению: ГАИ составили протокол, "Фольксвагеном" управлял 9-летний мальчик

В деревне Валерьяново Минского района инспекторы ГАИ 5 октября остановили "Фольксваген", которым управлял 9-летний мальчик, сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома.

Выяснилось, что отец решил научить сына ездить на авто и посадил его за руль. Сам отец мальчика сидел рядом — на переднем пассажирском сиденье, пишет euroradio.fm

На мужчину составили административный протокол за передачу права управления лицу, не имеющего права управления транспортным средством. Материалы переданы для дальнейшего рассмотрения в инспекцию по делам несовершеннолетних.

ГАИ напоминает, что обучать вождению в реальных условиях может только сертифицированный инструктор.
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