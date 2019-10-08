Утренний коллапс в метро: встало движение по Автозаводской линии





На станциях метрополитена объявляют, что "движение по второй линии временно прекращено" и предлагают воспользоваться наземным транспортом.





В это время в Минском метро традиционный утренний час-пик. Жители столицы едут на работу. Сейчас на станциях сильное столпотворение, как и на остановках общественного транспорта по ходу следования Автозаводской линии метро. Очевидцы жалуются, что сервисы такси не справляются с обилием вызовов.





Как сообщили Sputnik в Минском метрополитене, остановка движения была вызвана попаданием человека на рельсы на станции "Пролетарская".









"На станции метро "Пролетарская" в 7:09 пассажирка прыгнула под поезд на 2-й главный путь. В 7:28 пассажирка была извлечена из-под состава. В 7:33 движение по линии было восстановлено. Проводятся соответствующие мероприятия специалистами различных структур", - сообщили предcтавители метрополитена.







