Чиновники отказали в проведении марша против домашнего насилия

Организаторы марша направили заявку на проведение акции в Мингорисполком еще 12 сентября. Мероприятие собирались провести 12 октября, передает "Белсат"





Но чиновники так и не дали разрешения на проведение акции. Основанием для запрета стало якобы несоответствие законодательству, сообщили «Белсату» активисты группы «Маршируй, детка!».





В Беларуси в прошлом году рассматривался законопроект о противодействии домашнему насилию, он предусматривал комплексный подход к решению проблемы, проект даже поддержали заинтересованные министерства, в том числе и МВД, которое возглавлял на тот момент Игорь Шуневич. Но против выступил Александр Лукашенко. Мало того, глава Беларуси жестко раскритиковал законопроект о противодействии домашнему насилию – по его словам, это все «глупость, взятая прежде всего с Запада».



