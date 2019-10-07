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Госпогранкомитет получит международную техническую помощь для работы со СМИ

Госпогранкомитет и Международная организация по миграции подписали новый проект международной технической помощи.

Документ был подписан сегодня на встрече председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и главы представительства Международной организации по миграции в Беларуси Зейнала Гаджиева, пишет reform.by

Новый проект будет финансироваться МОМ из средств внутреннего фонда MOM IDF. Он предназначен для развития связей с общественностью и работы со СМИ. В рамках проекта будут проводится информационные кампании, обучающие тренинги и семинары, а также планируется разработать мобильное приложение.
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