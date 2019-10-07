Псковскую область России "засыпали" контрабандными сигаретами из Беларуси

Псковскую область России "засыпали" контрабандными сигаретами из Беларуси. Белорусы их везут в основном в Санкт-Петербург и в Латвию. Информация о задержании этой контрабанды регулярно появляется как на сайте псковской таможни, так и в местных СМИ.