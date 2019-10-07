Гомельские активисты поддержали Грету Тунберг

В рамках фотопроекта солидарности гомельские велоледи повторили три знаменитые фотографии Греты Тунберг – в журналах GQ, Time и во время климатической забастовки. «Этот фотопроект скорее о душевной экологии, – говорит одна из участниц Светлана Король. – Ведь подросток претерпела волну хейтерства в связи со своими ментальными особенностями и активизмом. С точки зрения последнего я лично восхищаюсь этой девочкой. Она экоактивистка, ее голос зазвучал с высоких трибун, она привлекла внимание всего мира к проблемам экологии».

Виктория и Виталий Бабичевы, которые приняли участие в фотопроекте, призвали обратить внимание на экологические проблемы и начать их решать с себя: отказаться от излишнего потребительства, пластиковых пакетов, пищи животного происхождения.





«Наша семья пытается придерживаться разумного потребления, – говорит Виктория в комментарии к фото. – Мы установили фильтры для воды, отказались от бутилированной воды, в теплое время года основной транспорт для нас – велосипед, сортируем мусор, придерживаемся этического питания. Благодаря Грете, ее примеру, я чаще стала думать о «нужных вещах» для комфортной жизни. В моих привычках есть много чего, что нужно изменить. Изменения, прежде всего, нужно начинать с себя».