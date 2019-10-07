В распоряжение Телеграм-канала NEXTA попал документ – перечень получателей посылок с немецкой «гуманитаркой», присланный в организацию «Wuppertaler hilfe für kinder von Tschernobyl», которая находится в городе Вупперталь, Германия, и специализируется на поддержке детей из регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.









Начиная с 1994 года она доставляет в школы, сады и приюты Гомельщины мебель, игрушки, оборудование, одежду и приглашает детей на оздоровление в Германию.





Среди тех, кто получал гуманитарную помощь журналисты Belsat.eu нашли детей сотрудников администрации Социально-педагогического центра в Мозыре.









Мозырский СПЦ функционирует с 2006 года и имеет 2 подразделения: информационно-методическое и непосредственно приют, где дети живут до момента усыновления или возвращения в биологическую семью. В штате центра работают 33 педагога. По данных СМИ, в 2018/2019 годах реабилитацию здесь прошли 49 детей и подростков, из них шестеро попали в приемные семьи.





Центр получает помощь не только от государства, но и тесно сотрудничает с международными фондами, в том числе с упомянутым выше Wuppertaler hilfe. В июне 2019 года СПЦ прислал в организацию список лиц, которым нужны пакеты с гуманитарной помощью, по 3 на каждого.





Что конкретно в пакетах – нам неизвестно, но, судя по информации о деятельности фонда, это могла быть одежда, продукты, медикаменты, предметы для школы или даже гаджеты.





В шапке письма указано назначение гуманитарной помощи: «для государственного учреждения образования Социально-педагогический центр г. Мозыря, ул. Хоружей, 3, учреждений образования и здравоохранения, инвалидов, пенсионеров, детей-сирот, многодетных, неполных и приемных семей, малообеспеченных граждан и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации».





При этом в адрес приюта (Хоружей, 3) должен поступить только один именной пакет, следует из документа. Остальная помощь записано на другие адреса, а фамилии получателей совпадают с фамилиями работниц администрации приюта.





Администрация Социально-педагогического центра в Мозыре





Например, в списке значится 17-летний Матвей Шмидт. Тем временем директора СПЦ зовут Алла Шмидт. Заместитель директора и заведующая приютом Нина Перепеча на своей старой странице в социальных сетях писала, что имеет внуков Ксению и Матвея. Погодки (2011 и 2012 годов рождения) Ксения Перепеча и Матвей Перепеча появляются и в списке получателей «гуманитарки». Кроме того, туда записана и 88-летняя Валентина Перепеча – вероятно, мать Нины.









Фамилия 8-летней Калерии Клемени совпадает с фамилией заведующей хозяйством СПЦ. Елена Клеменя в соцсетях подписана как Клеменя-Шаблинская. И вот в списке тех, кому нужен именной пакет из Германии, оказались 12-летний Захар Шаблинский и 62-летний Алексей Шаблинский.





Журналисты выяснили, что в Мозыре живет только одна семья Шаблинских, поэтому логично предположить, что они – близкие родственники «завхоза» приюта. В друзьях Елены Клемени «ВКонтакте» есть сотрудница СПЦ Алеся Ченкина, которая в графе «дочка» на своей странице написала – Калерия. Весьма вероятно, что это и есть внучка Елены, которой предназначается немецкая помощь.









Чтобы узнать об обстоятельствах, при которых родственники администрации оказались в списке, мы позвонили директору Алле Шмидт. Но она не пожелала говорить с журналистом, как только услышала о Вуппертале.





«А почему я должна отвечать на такие вопросы по телефону? А при чем тут вообще?.. Я на эти вопросы не отвечаю, только при личной встрече. Я не вижу, с кем говорю, не вижу вашего документа, удостоверяющего личность… Простите, не даю никаких комментариев, не могу!», – сказала Шмидт и положила трубку.





Другие работники центра беседовать с прессой также отказались.