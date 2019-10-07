Это просто чудо! Двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа и отделался царапинами
Днем 6 октября в Бобруйске двухлетний мальчик, находившийся один в комнате, используя детскую игрушку (машинку-каталку), взобрался на подоконник, открыл створку окна, оперся о москитную сетку и выпал с высоты пятого этажа.
К счастью, ребенок удачно упал на кустарник и практически не пострадал. Последствиями его падения явились ушиб и ссадина, сообщает СК.
Мальчика сразу же обнаружил прохожий и отнес в квартиру. Ребенок был доставлен в учреждение здравоохранения, где полностью обследован.
14:47 07/10/2019