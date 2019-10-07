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Это просто чудо! Двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа и отделался царапинами

Днем 6 октября в Бобруйске двухлетний мальчик, находившийся один в комнате, используя детскую игрушку (машинку-каталку), взобрался на подоконник, открыл створку окна, оперся о москитную сетку и выпал с высоты пятого этажа.

К счастью, ребенок удачно упал на кустарник и практически не пострадал. Последствиями его падения явились ушиб и ссадина, сообщает СК. 

Мальчика сразу же обнаружил прохожий и отнес в квартиру. Ребенок был доставлен в учреждение здравоохранения, где полностью обследован. 
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