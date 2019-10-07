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Жуткая авария на проспекте Независимости: от одной из машин почти ничего не осталось

Сегодня около 10.45 на выезде из Минска произошло серьезное ДТП.
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По информации МВД, водитель автомобиля «Форд» двигался со стороны микрорайона Уручье в направлении выезда из Минска в крайней левой полосе. Со слов очевидцев, он намеревался развернуться на встречную полосу движения. 

В результате этого маневра произошло столкновение с микроавтобусом «Мерседес», который двигался по встречной полосе, а затем «Форд» развернуло на проезжей части, и он столкнулся со вторым «Мерседесом». 

От удара «Мерседес» тоже развернуло, и он столкнулся с автомобилем «Мазда».

В результате ДТП водитель «Форда» погиб на месте, пассажир госпитализирован. Также госпитализированы водитель и пассажир легкового «Мерседеса». 

Водитель автомобиля Мазда не пострадала.



На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС, скорой помощи. По данному факту проводится проверка. 
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