По информации МВД, водитель автомобиля «Форд» двигался со стороны микрорайона Уручье в направлении выезда из Минска в крайней левой полосе. Со слов очевидцев, он намеревался развернуться на встречную полосу движения.





В результате этого маневра произошло столкновение с микроавтобусом «Мерседес», который двигался по встречной полосе, а затем «Форд» развернуло на проезжей части, и он столкнулся со вторым «Мерседесом».





От удара «Мерседес» тоже развернуло, и он столкнулся с автомобилем «Мазда».





В результате ДТП водитель «Форда» погиб на месте, пассажир госпитализирован. Также госпитализированы водитель и пассажир легкового «Мерседеса».





Водитель автомобиля Мазда не пострадала.













На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС, скорой помощи. По данному факту проводится проверка.