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В Стокгольме объявили имя лауреата Нобеля по медицине

Cегодня начинается Нобелевская неделя.

В Стокгольме объявили имя лауреата в области физиологии и медицины. Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенсе за исследование реакции клеток на кислород

Об этом сообщается в твиттере премии. 


В 2018 году Нобелевскую премию по медицине получили Джеймс Эллисон и Тасуко Хондзе за исследования в области терапии рака. Они создали совершенно новый способ лечения этой болезни путем стимулирования способности иммунной системы атаковать раковые клетки. 

Напомним, что в этом году будет сразу два лауреата по литературе, поскольку из-за скандала в прошлом году премия не вручалась.
"Белорусский партизан"
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