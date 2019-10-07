В Стокгольме объявили имя лауреата Нобеля по медицине

В Стокгольме объявили имя лауреата в области физиологии и медицины. Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенсе за исследование реакции клеток на кислород





Об этом сообщается в твиттере премии.









В 2018 году Нобелевскую премию по медицине получили Джеймс Эллисон и Тасуко Хондзе за исследования в области терапии рака. Они создали совершенно новый способ лечения этой болезни путем стимулирования способности иммунной системы атаковать раковые клетки.





Напомним, что в этом году будет сразу два лауреата по литературе, поскольку из-за скандала в прошлом году премия не вручалась.