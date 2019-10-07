Из этой суммы второй взяткодатель забрал 150 долларов себе, а на остальные деньги, по его словам, купил для Реутской набор пирожных, две бутылки вина и косметику.





В суде Фрунзенского района Минска продолжается допрос свидетелей по делу Людмилы Реутской. Как указано в обвинении, за взятку она помогла аптеке, принадлежащей «Бстфарм», пройти проверку.





Во время первого визита инспектор Минздрава выявила там проблему с вентиляцией, аптеке дали время на устранение всех нарушений. Компания «Бстфарм» занимается оптовой закупкой и реализацией лекарств, по словам заместителя директора Игоря Быкова, аптеку руководство не контролирует.





— Я не интересуюсь жизнью аптеки. Как она живет, мне безразлично, — говорит Игорь Быков. — <…> Она никому не мешает. Людей жалко выбрасывать на улицу, там работают старенькие люди за 60. Нам от аптеки ни холодно, ни жарко. Тем более мы зарабатываем на другом, а аптека — так, пшик и находится в районе алкоголиков.





Как показали несколько свидетелей, о том, что будет проверка Минздрава, было известно заранее, пришло официальное письмо. Но когда приехала инспектор, все пошло не так. По словам свидетелей, она вела себя предвзято, после ее ухода у заведующей аптеки поднялось давление.





— Я лично не контролирую аптеку, не приезжал туда годами, — говорит директор «Бстфарм» Александр Быков, ссылаясь на то, что там работает квалифицированный персонал. — Мне нечего было опасаться — так, подстраховаться, не более того. Любая проверка — это стресс.





Поэтому он решил заранее договориться через своего знакомого, руководителя филиала «ДИАМЕД фарма Беларусь» Дмитрия Урецкого, чтобы «прислали лояльную женщину». Урецкого выбрал не просто так: последний много лет знает Людмилу Реутскую. Быков сам купил для нее сыр и вино, потому что его заранее предупредили: деньги Реутская не возьмет, только подарки.





— За какую сумму вы купили головку пармезана? — спрашивает у свидетеля прокурор.





— Может, долларов 40−50. Я не помню, — отвечает Александр Быков.





— А вино?





— Долларов 20, — предполагает свидетель.





Сыр и вино для Реутской передал через Дмитрия Урецкого. На вопрос адвоката, уверен ли Быков, что сыр и вино действительно дошли до обвиняемой, ведь проверка «прошла с пристрастием», ответил:





— Достоверных данных нет, только со слов Урецкого. Я не свидетель этого, не в курсе. Отдал ему и все. <…> Чего греха таить, у меня проскользнула мысль, что он мог себе все присвоить. Но я его не пытал.





— Как вы оцениваете, была ли вам оказана помощь со стороны Минздрава, Реутской по проведению проверки? — уточняет адвокат Андрей Санкович.





— Я оцениваю, что нет. Получилось все наоборот. Инспектор вела себя грубо, хамила, все были в шоке. Никогда не было такой проверки с пристрастием.





Если во время предварительного расследования Быков указывал следователям, что у аптеки могли забрать лицензию, то в суде он точку зрения изменил: не тянули те мелкие нарушения на лишение лицензии, проверки были и раньше, но к вентиляции претензий не было. Во время показаний в суде свидетель объясняет: пармезан и вино показались ему «довольно мизерной благодарностью», поэтому решил передать Реутской еще 300 долларов. Деньги отдал Урецкому, чтобы тот купил что-нибудь на свое усмотрение.









Во время процесса государственный обвинитель зачитала телефонные переговоры между Урецким и Быковым, когда они обсуждали повторную проверку Минздрава: «Так, Саша, смотри, тебе должны были прислать вопросы. Вопросы, насколько она помнит, должны были касаться склада, и она их будет смотреть. <…> Ты не бойся, если какие-то вопросы будут возникать, скажи мне, к концу вечера я ей транслирую, подъеду, тем более она тут живет недалеко, скажу ей, чтобы все было под контролем».





— Кому Урецкий должен был это транслировать? — уточняет прокурор Валерия Таратынко.





— Я так понимаю, Реутской, наверное. Не уверен, наверное, так, — отвечает Быков.





Через несколько месяцев по аптеке вынесли положительное решение, ее деятельность между проверками Минздрава не приостанавливали. Как прозвучало в суде, директор «Бстфарм» добровольно написал заявление про взятку в ГУБОПиК МВД.





«По обвинению проходят три флакона косметики»

По словам директора филиала «ДИАМЕД фарма Беларусь» Дмитрия Урецкого, с Людмилой Реутской он знаком давно, у них хорошие отношения.





Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Приехал к ней на рабочее место в кабинет, сказал, что у моих хороших друзей такая ситуация, внеплановая проверка. Реутская ответила, что только в рамках правового поля может провести эту проверку, — вспоминает Урецкий.





По его словам, он просил: если обнаружатся недочеты, в рамках законодательства не забирать лицензию, а дать возможность их исправить.





— Что ответила Реутская? — интересуется прокурор.





— Что она подумает, кого из инспекторов назначить на проверку, — отвечает Дмитрий Урецкий.





Еще до первой проверки владелец аптеки Быков заговорил о вознаграждении для Реутской, на что Урецкий сказал: «Ничего не нужно, зная Людмилу Александровну много лет, я сказал вино, она любит твердые сыры, как все женщины, сладости».





Сыр и вино Урецкий передавал Реутской после работы, когда она садилась в машину. На вопрос судьи, насколько эта ситуация вообще нормальная, Урецкий ответил: «Да, мы годами дружили семьями». Как отреагировала Реутская, он не помнит, прошло больше двух лет. После нескольких просьб стороны обвинения вспомнить дословно, он уточнил: «Реутская спросила: «Зачем так много?» Я ответил: «Это нормально».





Когда прошла повторная проверка, Урецкий получил 300 долларов от Быкова. На эти деньги он должен был купить ей подарок.





— 150 долларов я забрал себе, остальные поменял, купил пирожное, две бутылки вина и косметику. Я в ней не разбираюсь, попросил жену, она принесла в пакете и сказала, сколько стоит, — дает показания в суде свидетель.





— На какую сумму купили пирожное? — задает вопрос прокурор.





— Два года прошло… Я не помню, что было вчера.





— Сколько наименований косметики было? Помните объемы тех бутылочек, которые передавались вашей женой? — прокурор просит Урецкого конкретно отвечать на вопросы, но он не помнит многие детали.





— Не могу сказать. 30 в ширину, столько же в высоту. Я принес пакет в рабочий кабинет, Реутская отказывалась: «Я брать не буду». Сказал спасибо, поставил пакет на стул сразу за дверью и ушел.





— Она пыталась вас догнать? — уточняет государственный обвинитель.





— Нет, она была вся в бумагах.









Во время предварительного расследования свидетель Дмитрий Урецкий рассказывал, что покупал для Реутской две бутылки вина, торт, два набора косметики — стоимость каждого не менее 100 долларов. Что именно из косметических средств дарили Реутской, в суде выясняли у жены Урецкого. Женщина работает в компании, которая занимается закупкой косметики. Прокурор просила ее конкретно назвать, что же вошло в наборы для начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава. Свидетель таких деталей не помнит. Возможно, это был лак, кондиционер, шампунь, и указала на «четыре возможных продукта».





— По обвинению проходят три флакона, — делает замечание прокурор и задает вопросы, по какому принципу Елена Урецкая собирала подарочный пакет, учитывался ли тип кожи.





— Я не помню, это был 2017 год, боюсь навредить и себе, и подозреваемой, — ответила свидетель.





Людмила Реутская была задержана 25 сентября 2018 года, а ровно через месяц уволена по декрету № 5 «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».