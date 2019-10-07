Отменит ли папа Римский запрет на брак для священников?





Будущее католической церкви в отдаленных регионах Бразилии, где жители джунглей видят священника порой не чаще раза в год, стало поводом созвать специальную ассамблею синода, посвященную Амазонии.





Амазонский синод продлится три недели: папа Франциск и 184 епископа из Южной Америки будут - как ожидается, горячо - обсуждать проблемы Амазонии в целом, в том числе вырубку дождевых лесов, которая, как утверждают ученые, вносит существенный вклад в глобальное потепление.





Рабочий документ синода похож на проект резолюции ООН: в повестке дня и миграция, и урбанизация, и экология, и - в части III - миссионерская роль католической церкви среди туземных народов региона.





Пункт об отмене целибата в документах синода привлек всеобщее внимание. Но предложение касается исключительных случаев: в туземных общинах предлагается назначать в служение более старших, авторитетных мужчин, предпочтительно из местных, - даже если они женаты.





Епископы из разных стран континента поддерживают такой выход из кадрового кризиса, с которым сталкивается католическая церковь. Священников в Амазонии остро не хватает - а ведь только священник имеет право совершить таинство причастия, которое является ключевой частью каждой мессы.





В 85% селений в регионе ежевоскресное причастие невозможно, а в некоторых священника видят всего раз в год.





"Папа Франциск, поскольку он сам из Латинской Америки, инстинктивно чувствует проблемы региона, - говорит профессор Центра католических исследований Грегори Райан. - Обеспокоенность тем, как мало священников в Амазонии, - действительно фундаментальная вещь, лежащая в основе [этих проблем]. Католики убеждены, что евхаристия - сердце жизни христианской общины".





Споры о целибате

Единогласного одобрения для столь радикального предложения на синоде ожидать не стоит. Эту встречу епископов в Ватикане уже называют скандальной. В прессу просочилось высказывание немецкого кардинала Вальтера Брандмюллера, который сказал, что с Амазонского синода начнется саморазрушение Римской церкви.





В любом случае роль этого совещания лишь рекомендательная - окончательное решение примет папа.





Для многих целибат неотделим от служения Богу. Церковь учит, что священнослужитель состоит в союзе лишь с Богом и никакие мирские заботы, такие как жена и дети, не должны отвлекать его от служения.





"Прихожане чувствуют, что у священника всегда будет для них время, они не вторгнутся в его частную жизнь, когда придут к нему со своей проблемой", - говорит профессор Линда Вудхэд, специализирующаяся на социологии религии.





Есть и материальный аспект: священники и монахи получают денежное довольствие специально ради того, чтобы полностью посвящать себя работе в церкви. Если приход возглавит местный фермер с женой, детьми, домом и хозяйством, будет ли у него время на служение?





Противники "льгот" для католиков Амазонии опасаются, что либерализация пойдет дальше и папа Франциск вообще отменит обязательный целибат. Споры вызывает и такой пункт в повестке дня синода, как "определение служений, которые можно возложить на женщин".





Женатые священники уже есть

Несмотря на приверженность основной массы католического священства целибату, в их рядах уже есть женатые мужчины.





В этом десятилетии ряд англиканских священников (ветви христианства, формально возглавляемой британским монархом и действующей в Британии и бывших колониях по всему миру) обратились в католичество и перешли под эгиду Ватикана - в знак протеста против того, что англиканская церковь начала рукополагать женщин.





Англиканским пасторам жениться всегда дозволялось, и при переходе в католичество женатые священники, разумеется, не стали разводиться - и Ватикан этого не требовал.