7 октября в 8.35 от оператора линии 103 поступило сообщение о том, что на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода перевернулся автобус.





По предварительной информации МВД, служебный автобус МАЗ, который перевозит по территории завода работников предприятия, двигался по главной дороге. В салоне находились 12 пассажиров и 1 водитель.





Грузовой автомобиль "Мерседес" двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу служебному автобусу. В результате произошло столконовение, автобус перевернулся на бок. Одного из пассажиров выбросило через окно и придавило автобусом. Он погиб.





За медицинской помощью обратились остальные 11 пассажиров.





Водители не пострадали.





На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.





Сотрудники МЧС оказали помощь в извлечении людей.



