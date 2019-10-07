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На Мозырском НПЗ грузовик въехал в автобус с людьми - много пострадавших, один погиб

На Мозырском НПЗ грузовой автомобиль не уступил дорогу автобусу, в котором ехали сотрудники предприятия. В результате один из пассажиров погиб, 11 человек пострадало.

На Мозырском НПЗ грузовик въехал в автобус с людьми - много пострадавших, один погиб
7 октября в 8.35 от оператора линии 103 поступило сообщение о том, что на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода перевернулся автобус.

По предварительной информации МВД, служебный автобус МАЗ, который перевозит по территории завода работников предприятия, двигался по главной дороге. В салоне находились 12 пассажиров и 1 водитель.

Грузовой автомобиль "Мерседес" двигался по второстепенной дороге и не уступил дорогу служебному автобусу. В результате произошло столконовение, автобус перевернулся на бок. Одного из пассажиров выбросило через окно и придавило автобусом. Он погиб.

За медицинской помощью обратились остальные 11 пассажиров. 

Водители не пострадали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Сотрудники МЧС оказали помощь в извлечении людей.
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