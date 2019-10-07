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Тепло еще вернется

Синоптики предупредили соотечественников о холодной погоде в Беларуси в ближайшие дни, соответствующая информация размещена на сайте Белгидромета.


Холодная осенняя погода с ночными заморозками установилась накануне, местами по стране прошел первый мокрый снег. В ближайшие дни ее характер существенно не поменяется.

"Внимание! 7-8 октября (понедельник-вторник) в Беларуси сохранится холодная с ночными заморозками погода", — предупреждают синоптики.

Сегодня облачно с прояснениями, почти по всей территории ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем воздух прогреется в среднем по стране только до +3..+8°С.

В Минске 7 октября также ждут мокрого снега с дождем, вероятность осадков составляет 70-80%. Утром температура будет держаться около нуля, после обеда потеплеет до +4..+6°С, а к вечеру воздух остынет до +1..+3°С.

Однако по предварительным прогнозам на Gismeteo.by, в Беларусь еще вернется тепло: так, согласно данным на сегодня, теплеть начнет уже в середине недели: днем 9 октября в Минске будет до +11°С, а спустя неделю — в среду 16 октября — даже до +19°С.
Источник: sputnik.by
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