В Минске художник пришел на свою выставку голым — с вывеской Минкульта на причинном месте
Художник Алексей Кузьмич пришел на свою выставку голым с вывеской "Министерство культуры" на половом члене. Так он протестовал против цензуры со стороны Минкульта.
Перед акцией художник выпил таблетки виагры, чтобы вывеска Минкульта не упала.
В своем аккаунте на Фейсбуке художник написал, что его выставку в Национальном центре современного искусства в Минске отцензурировали: "Идея акции возникла с предложением Национального центра современных искусств (НЦСИ) организации моей персональной выставки. На вопрос к руководству Центра о степени цензуры в стенах их государственной площадки, был получен чрезвычайно интригующий ответ, о том, что "Главное, чтобы не было эрегированных фаллосов, т.к. курирует выставку Министерство культуры РБ". Весьма странно, что в компетенции этого, контролирующего культуру и искусство, органа входит еще и забота о контроле за репрезентацией первичных половых признаков".
Алексей Кузьмич объяснил, что его акция направлена на освещение проблем цензуры.
10:04 07/10/2019