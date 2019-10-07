Перед акцией художник выпил таблетки виагры, чтобы вывеска Минкульта не упала.





В своем аккаунте на Фейсбуке художник написал, что его выставку в Национальном центре современного искусства в Минске отцензурировали: "Идея акции возникла с предложением Национального центра современных искусств (НЦСИ) организации моей персональной выставки. На вопрос к руководству Центра о степени цензуры в стенах их государственной площадки, был получен чрезвычайно интригующий ответ, о том, что "Главное, чтобы не было эрегированных фаллосов, т.к. курирует выставку Министерство культуры РБ". Весьма странно, что в компетенции этого, контролирующего культуру и искусство, органа входит еще и забота о контроле за репрезентацией первичных половых признаков".





Алексей Кузьмич объяснил, что его акция направлена ​​на освещение проблем цензуры.