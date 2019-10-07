Фото: УВД Могилевского облисполкома





30 сентября, ночью, юноша решил похитить приглянувшееся ему транспортное средство, вот только завести его он не смог. Тогда молодой человек решил докатить мотоцикл до своей деревни, а это Новое Пашково, через дворы.





Проделам путь, длиной в 10 км, воришка спрятал технику возле дома своего родственника. Вот только местные жители оказались слишком бдительными и, заметив незнакомый агрегат, позвонили в милицию.









Милиция быстро установила владельца мотоцикла «Минск», не подозревающего, что его транспорт угнали. Сыщикам понадобился всего 1 день, чтобы установить вора — 18-летнего, ранее судимого, могилевчанина. Как сообщил подполковник милиции Дмитрий Слесарев, старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УВД, кражу юноша совершил с целью последующей продажи мотоцикла.





Против 18-летнего вора возбуждено уголовное дело — ему грозит до 4-х лет лишения свободы. Мотоцикл же вернули законному владельцу, пишет mogilev.online







