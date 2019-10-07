Площади Машерова в Могилеве пока не будет





С обращением такого содержания обратился в топонимическую комиссию, уже имея поддержку среди членов ветеранской организации и общественных объединений области, председатель Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз. Он предлагал в память о выдающемся государственном деятеле Беларуси назвать образовавшуюся площадь возле диагностического центра, а в рядом расположенном Комсомольском сквере — установить бюст Петра Мироновича.





Как пишет Mogilev.online , объясняя свое решение, члены топонимической комиссии говорили о несоответствии масштабов объекта и личности. По этой же причине отклонено предложение ветеранов труда Могилевского отделения Белорусской железной дороги назвать именем Петра Машерова пешеходный мост по улице Якубовского, реконструкция которого подходит к завершению.









Высказывалось также предложение с именем Петра Машерова связать городские объекты его эпохи, которые он при жизни посещал, или судьба которых решалась с его участием. Такие в Могилеве есть, например, ОАО «Могилевхимволокно».