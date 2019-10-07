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Площади Машерова в Могилеве пока не будет

Территория возле диагностического центра в Могилеве остается пока без названия. Предложение по приданию ей статуса площади и присвоения имени Петра Машерова топонимическая комиссия при Могилевском горисполкоме не поддержала.


С обращением такого содержания обратился в топонимическую комиссию, уже имея поддержку среди членов ветеранской организации и общественных объединений области, председатель Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз. Он предлагал в память о выдающемся государственном деятеле Беларуси назвать образовавшуюся площадь возле диагностического центра, а в рядом расположенном Комсомольском сквере — установить бюст Петра Мироновича.

Как пишет Mogilev.online, объясняя свое решение, члены топонимической комиссии говорили о несоответствии масштабов объекта и личности. По этой же причине отклонено предложение ветеранов труда Могилевского отделения Белорусской железной дороги назвать именем Петра Машерова пешеходный мост по улице Якубовского, реконструкция которого подходит к завершению.


Высказывалось также предложение с именем Петра Машерова связать городские объекты его эпохи, которые он при жизни посещал, или судьба которых решалась с его участием. Такие в Могилеве есть, например, ОАО «Могилевхимволокно».
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